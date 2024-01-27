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Afyonkarahisar'da İşçi İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İşçi İntihar Girişiminde Bulundu

Afyonkarahisar'da çalıştığı inşatta maaşını alamayan bir işçi, intihar girişiminde bulundu. Polis ve annesi tarafından ikna edilen işçi, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalandı.

Afyonkarahisar\'da İşçi İntihar Girişiminde Bulundu
27.01.2024 - 11:36,
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Afyonkarahisar'da çalıştığı inşatta maaşını almadığı için görüştüğü iş veren olumsuz yanıt alan işçi yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vincin üstüne çıkıp intihar girişiminde bulunurken, şahsı olay yerine gelen polis ve telefonla görüştüğü annesi ikna edip aşağı indirdi.

Olay, kent merkezi Güvenevler mahallesinde devam eden lüks rezidans inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir inşaatta çalışan T.E., isimli işçi maaşını alamadığı gerekçesi ile ismi öğrenilmeyen iş verenle görüşerek maaşını istedi. Ancak iş verenden olumsuz yanıt alan T.E., bu defa inşaat alanında kurulu ve yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip kule vincin üzerine çıkarak maaşının ödenmemesi halinde aşağı atlayacağını söyleyerek çevresine tehditler savurmaya başladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler şahsı ikna etmeye çalışırken bu sırada T.E., çalan telefon ile annesi ile görüştü. Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuç verirken T.E., ardından çıktığı vincin tepesinden inip olay yerinden yaya olarak kaçtı. Şahsın peşine düşen polis ekipleri ise kısa süreli bir kovalaması sonrası şahsı yakaladı. Şahıs ardından emniyete götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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