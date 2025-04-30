Afyonkarahisar\'da Kaçak Tütün Baskını

Afyonkarahisar'da jandarma bir iş yerine yapılan baskında 6 bin 320 adet doldurulmuş kaçak makaron ile 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler ardından kent merkezinde bulunan M.B., isimli şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 6 bin 320 adet doldurulmuş makaron ile 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayın ardından şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR