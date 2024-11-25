Afyonkarahisar'da Kamyonet Devrildi, 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Heybeli Termal kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.C., idaresindeki 03 UY 654 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan İ.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR