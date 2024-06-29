Afyonkarahisar'da Kaybolan Yaşlı Adam Harap Halde Bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaybolan Yaşlı Adam Harap Halde Bulundu

Afyonkarahisar\'da Kaybolan Yaşlı Adam Harap Halde Bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tarlaya gitmek üzere evinden ayrılan 78 yaşındaki bir adam, bir gün süren arama çalışmaları sonucunda harap ve bitkin halde bulundu. Jandarma ekipleri ve AFAD'ın desteğiyle gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda yaşlı adam, tarlasından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumu iyi olan adam, hastaneye sevk edildi.

29.06.2024 14:05
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Afyonkarahisar'da tarlaya gitmek üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki yaşlı adam jandarma ekiplerinin bir gün süren araması sonrası harap ve bitkin halde bulundu.

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. (78) isimli şahıs dün saa: 17.00 sıralarında ikametinden tarlaya gitmek üzere traktörle ayrıldı. Ancak yakınları bir süre sonra H.E.'den haber alamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma iz takip köpekleri ve AFAD'ın desteği ile aramam çalışması başlattı. H.E., yapılan arama çalışması sonrası tarlasından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. H.E. isimli şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultandağı Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaybolan Yaşlı Adam Harap Halde Bulundu - Son Dakika

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