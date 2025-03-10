Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilde biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi Seydiler beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 03 AGG 086 plakalı otomobil araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 yaşındaki B.K., ile I.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR