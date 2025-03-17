Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Veteriner Fakültesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş., idaresindeki 03 BL 279 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan Y.Ş. ve İ.K.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR