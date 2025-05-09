Afyonkarahisar\'da Kaza: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İ.K. (41) yönetimindeki 63 AHN 756 plakalı kamyonet, K.Ö. (19) yönetimindeki 03 VS 277 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu, kamyonet sürücüsü İ.K., hafif ticari araç sürücüsü K.O. ve kamyonetteki Ş.K. (32) ile 6 çocuk yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedavi altına alındıklarını belirtti.

Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR