Afyonkarahisar'da Köy Düğününde Tabancalarla Havaya Ateş Edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Köy Düğününde Tabancalarla Havaya Ateş Edildi

Afyonkarahisar\'da Köy Düğününde Tabancalarla Havaya Ateş Edildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde yapılan bir düğünde muhtar olduğu iddia edilen bir kişi ve yanındaki 4 şahıs, tabancalarla havaya ateş açtı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı ve olay üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.

06.05.2024 10:41
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Afyonkarahisar'da bir köy düğününde muhtar olduğu iddia edilen kişinin yanındaki şahıslarla birlikte tabancalarla havaya ateş ettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sosyal medyada büyük tepki gören görüntüler üzerine jandarma harekete geçti.

Olay, Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde yaşandı. İddiaya göre, köyde yapılan bir kır düğününde muhtar olduğu iddia edilen şahıs, yanındaki 4 şahıs ile birlikte ellerindeki tabancalar ile havaya ateş açarken amatör kameralar tarafından görüntülendi. Şahısların tabancaları çapraz bir şekilde tutarak ateş açmaları dikkat çekerken görüntüler özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü. Görüntülerin üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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