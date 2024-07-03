Afyonkarahisar'da Kredi Kartı Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kredi Kartı Dolandırıcısı Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Kredi Kartı Dolandırıcısı Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kredi kartları üzerinden dolandırıcılık yapmaktan aranan bir şahsı takibe aldı. Şahıs, saklandığı köyde jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

03.07.2024 08:43
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Afyonkarahisar'da kredi kartları üzerinden dolandırıcılık yapmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası saklandığı köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede M.S., isimli şahsın 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler M.S.'yi saklandığı Emirdağ ilçesi Yarıkkaya köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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