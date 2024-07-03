Afyonkarahisar\'da Kredi Kartı Dolandırıcısı Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kredi kartları üzerinden dolandırıcılık yapmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası saklandığı köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede M.S., isimli şahsın 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler M.S.'yi saklandığı Emirdağ ilçesi Yarıkkaya köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR