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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı
26.01.2024 - 10:57,
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan minibüste 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., yönetimindeki 03 DZ 038 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından şarampole girip takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile H.E. ve M.A.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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