Afyonkarahisar'da Modem Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Modem Hırsızı Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Modem Hırsızı Yakalandı

Afyonkarahisar'da son 10 gün içerisinde girdiği binalardan 14 adet internet dağıtıcısı (modem) çalan şahıs polis tarafından yakalandı. İncelemeler sonucunda şüphelinin çaldığı modemleri hurdacıya sattığı ortaya çıktı.

09.02.2024 11:50
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Afyonkarahisar'da son 10 gün içerisinde girdiği binalardan 14 adet internet dağıtıcısı (modem) çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde son 10 günde modem çalınması şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde modemleri çalan kişinin İ.İ., olduğu tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs ifadesinde çaldığı modemleri daha önceden tanımadığı seyyar hurdacıya bin 200 TL'ye sattığını itiraf ederken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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