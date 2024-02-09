Afyonkarahisar'da son 10 gün içerisinde girdiği binalardan 14 adet internet dağıtıcısı (modem) çalan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde son 10 günde modem çalınması şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde modemleri çalan kişinin İ.İ., olduğu tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs ifadesinde çaldığı modemleri daha önceden tanımadığı seyyar hurdacıya bin 200 TL'ye sattığını itiraf ederken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
İsrail ordusu, Hamas ile yapılan ateşkes görüşmelerini kabul etmeyerek işgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine saldırıya hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah kentindeki Gazzeli sivillerin tahliye edilmesini istedi. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Modem Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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