Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Elektrik Direğini Devirdi

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren ve ağaçla birlikte elektrik direğini deviren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Karaağaç mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.B.K., idaresindeki 03 AFG 430 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından orta refüje girip ağaç ve elektrik direğini devirerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte E.Ö.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR