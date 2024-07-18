Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

18.07.2024 14:37
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. (74) idaresindeki 71 FC 334 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Y.M. (76) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada refüje devrilerek ters dönen otomobil yaklaşık 1 saat süren bir uğraş sonucu sıkıştığı yerden çıkarılabildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika

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