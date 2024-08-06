Afyonkarahisar'da park halindeki otomobilin kapısı açılınca motosiklete çarptı, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da park halindeki otomobilin bir anda açılan kapısına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.İ., aracını park ederek inmek istedi. Bu sırada arkadan gelen M.E.K., 03 AGG 573 plakalı motosiklet otomobilin bir anda açılan kapısına çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücü ile yanında bulunan E.K., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR