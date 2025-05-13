Afyonkarahisar\'da Polis Memuru Kaza Kurbanı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampol'e düşen otomobilde 34 yaşındaki polis memuru yaşamını yitirdi.

Kaza, Sultandağı ilçesi Çamözü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alpaslan Atacan Çakan (34) idaresindeki 03 UV 817 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampule düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çakan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Çakan'ın Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR