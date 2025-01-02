Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 2 Ölü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 2 Ölü

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

02.01.2025 21:43
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Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan N.K., H.G., H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç., Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. (47), H.G. (49) ve N.K. (47) av tüfeği ve tabanca ile yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.G. ve N.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 2 Ölü - Son Dakika

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