Afyonkarahisar\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü

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Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini almak için bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan N.K., H.G., H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurgül Kocaoğlu (49), Hatice Gümüş (47) ve H.G. (47) av tüfeği ve tabanca ile vuruldu.

Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocaoğlu ve Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hastanede yakınlarının cenazelerini bekleyen aile üyeleri ise sinir krizleri geçirdi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından hastane ile birlikte olayın gerçekleştiği köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR