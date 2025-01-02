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Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Silahlı kavgada ölenlerin aileleri cenazeleri beklerken sinir krizleri geçirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazelerini almak için bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyün de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde aralarında önceden husumet bulunan N.K., H.G.,H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurgül Kocaoğlu (49), Hatice Gümüş ve H.G. av tüfeği ve tabanca ile vuruldu.

Sandıklı Devlet Hastanesi veAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocaoğlu ve Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hastanede yakınlarının cenazelerini bekleyen aile üyeleri ise sinir krizleri geçirdi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından hastane ile birlikte olayın gerçekleştiği köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.