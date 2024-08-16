Afyonkarahisar'da takla atan araçta 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da takla atan araçta 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da takla atan araçta 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki refüje girdi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

16.08.2024 08:12
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Afyonkarahisar'da takla atarak yol kenarındaki refüje giren hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi Köroğlu beli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K., yönetimindeki 03 AEC 296 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B., E.Y.T., S.K., A.K. ve M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da takla atan araçta 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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