Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Susuz beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G., yönetimindeki 06 EHA 346 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR