Afyonkarahisar'da Trafik Kazası

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.Y.'nin idaresindeki 34 LA 2565 plakalı araç seyir halindeyken sürücü H.D.,'nin idaresindeki 27 ATY 280 plakalı araç ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada her iki aracın sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR