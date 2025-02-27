Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Karacaahmet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A., yönetimindeki 43 ACV 352 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.D., idaresindeki 14 AC 641 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerden S.D., ile yanında bulunan şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR