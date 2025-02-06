Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş., yönetimindeki 48 J 3841 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü K.D., idaresindeki 03 AAV 272 araçla çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile birlikte M.Ş., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR