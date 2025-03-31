Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut Çakırözü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç., idaresindeki 03 ER 906 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.B.'nin kullandığı ve yol kenarına park etmeye çalıştığı 36 AAP 585 plakalı traktöre çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte S.B., ve U.A.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR