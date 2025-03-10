Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Hacıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. (27) idaresindeki 34 CZM 883 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte A.D. (48), A.Y.S. (15), Ç.Ş. (54) ve N.Ş (36) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR