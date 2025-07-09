Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu üzerindeki Ayazini köyü yakınlarında, E.Ç. (25) yönetimindeki 55 PB 303 plakalı hafif ticari araç ile S.B. (62) idaresindeki 42 ACA 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR