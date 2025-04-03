Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, kent merkezi Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D.'nin kullandığı 42 UL 153 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.G., yönetimindeki 03 AGZ 368 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR