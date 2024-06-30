Afyonkarahisar'da Traktör Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan traktörün ağaca çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başmakçı ilçesi Aşağıbeltarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç., yönetimindeki 29 AK 394 plakalı traktörü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Traktör ardından ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte H.Ç., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR