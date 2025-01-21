Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl ve Yaylabağı beldelerinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler yaptıkları operasyonda

4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.A. ve D.A. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan diğer şahıslardan C.A. isimli şahıs tutuklanırken, G.K. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR