Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Afyonkarahisar'da 7 bin 504 uyuşturucu hap ele geçirdi. 4 zanlı gözaltına alındı.

12.02.2025 12:44
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda takibe alınan bir araçta 7 bin 504 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 4 kişiden birisinin ise açık cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı ortaya çıktı.

Olay, Sinanapaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler A.O.Ç., Ş.T., T.M.A. ve açık cezaevinden izinli olarak dışarı çıkan Y.D., isimli şahsın bir araçla satmak üzere kente uyuşturucu getireceği yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların kullandığı aracı takibe alan ve durduran ekipler yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak takibini sürdüren ekipler A.T. ve A.K. isimli şahısların kullandığı bir başka aracı takibe aldı. Bir süre sonra aracın durduğunu fark eden ekipler şüphelileri kimlik sorgulamasını yaparken araca yakın arazide siyah bir poşet ve çanta olduğunu fark etti. Ardından poşet ve çantayı inceleyen ekipler kutular içerisinde 7 bin 504 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayın ardından olay ile ilgili olarak A.O.Ç., Ş.T., Y.D. ve M.A. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

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