Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 772 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun kent merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 2 bin 772 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili M.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR