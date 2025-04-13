Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 208 adet Uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olay, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.V.D., isimli şahsın kente uyuşturucu getirerek satacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan ekipler ardından aracı gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 208 adet uyuşturucu hapla birlikte uyuşturucu kullanma aparatı ile geçirdi. Operasyon sonrası şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
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