Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 190 Gram Esrar ve 4 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da metruk bir eve uyuşturucu baskını düzenleyen jandarma ekipleri 190 gram esrar ve 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan A.İ.Y., T.Y., M.U. ve M.B.'nin uyuşturucu kullanıp ve sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları inceleme sonrası şahısların kullandığı metruk bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 190 gram esrar, 4 adet kurusıkı, 12 adet ikinci el cep telefonu, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 10 adet alüminyum folyo ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR