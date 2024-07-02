Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddelerle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Elinden bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta aramalar yapıldı. Aramada 14,77 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet peceteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki S.S., M.S.B., A.D., E.Y. ve A.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR