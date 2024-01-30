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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahıs Çobansaray köyünde gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı
30.01.2024 - 10:51,
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede Ş.D., isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobansaray köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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