Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar aracılık yaparak banka hesaplarını kullandıran 8 kişi polis tarafından yakalanırken, şahısların hesaplarında 3 milyon 785 bin 951 TL işlem yapıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para naklinde aracılık yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhafelet" suçu çerçevesinde gözaltına alınan şahısların hesaplarında ise 3 milyon 785 bin 951 TL işlem yapıldığı belirlendi. - AFYONKARAHİSAR