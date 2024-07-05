Afyonkarahisar'da Yön Tabelalarına Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yön tabelalarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Yolkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K.K., yönetimindeki 06 AT 0741 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelalara çarptı. Kaza sürücü ile birlikte P.Ü., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR