Afyonkarahisar\'ın Emirdağ ilçesinde 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada
tedbir kararına aykırı davranmak suçundan 15 gün hapis cezasıyla aranan M.Ö., müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan M.M.D. ve tedbir kararına aykırı davranmak suçundan 3 gün hapis cezasıyla aranan F.T., isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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