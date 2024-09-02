Afyonkarahisar NG Güral Termal Otel'de düğünde toplu zehirlenme olayı - Son Dakika
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Afyonkarahisar NG Güral Termal Otel'de düğünde toplu zehirlenme olayı

Afyonkarahisar NG Güral Termal Otel\'de düğünde toplu zehirlenme olayı

Afyonkarahisar NG Güral Termal Otel'de düzenlenen bir düğünde yaşanan toplu zehirlenme olayı yargıya taşındı. Düğün sahibi ve diğer kişiler, otelin verdiği yemekten zehirlendiklerini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olay sonrası birçok kişi hastanelere başvurdu.

02.09.2024 14:29
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Afyonkarahisar NG Güral Termal Otel'de önceki gün yapılan düğünde yaşanan toplu zehirlenme olayı yargıya taşınırken, düğün sahibi ile birlikte 10'a yakın kişi otelin verdiği yemekten zehirlendiklerini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz ay Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı NG Güral Termal Otel, Zara'nın sahne aldığı görkemli bir sünnet düğününe ev sahipliği yaptı. Zara, iş insanı Hasan Yılmaz'ın oğulları için düzenlenen bu özel etkinlikte sahne alarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. 400'e yakın katılımcının olduğu sünnet düğünü sonrası birçok konuk gıda zehirlenmesi şikayetleri ile 100'e yakın kişi hastanelere başvurdu.

Hasan Yılmaz, otelden geç de olsa ikram edilen yemeklerden örnek alarak tahlil için laboratuvara gönderdiklerini bu olayda kendilerinin mağdur olduğunu yurt dışından gelen düğün misafirlerinin dönüş için uçaklarını ertelediklerini, bazılarının kısıtlı olan Türkiye tatillerinin alt üst olduğunu kaydetti.

"Ateşlenme, halsizlik ve ishal belirtileri ile hastaneye başvurdum"

Olay sonrası Yılmaz ile birlikte zehirlendiği gerekçesi ile şikayetçi olan A.R., dilekçesinde "Hasan Yılmaz Ailesinin sünnet düğününe katılım sağlamak amacıyla eşimle birlikte otele saat 19.10'da giriş yaptık. Düğün sırasında verilen ikramları tattım, bazılarını ise kısmi olarak yedim. Eşim ise ikramların birçoğunu yemedi. İkram edilen tandır yemeğinin lezzeti yetersiz, kaymaklı kadayıf ise başka bir şeydi. Düğün çıkışında, eşim ve diğer konuklarla birlikte 5 yıldızlı bir otelle özdeşleşmeyen bir menü ile karşılaştığımızı söyledim. Saat 23.00 gibi otelden ayrılarak eve döndük ve geceyi normal uyku içerisinde geçirdik. Ertesi dün yani düğün gecesinden sonra ateşlenme, halsizlik ve ishal belirtileri ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servise başvurdum" dedi.

A.R. ve Yılmaz ile birlikte toplamda 10'a yakın kişi zehirlenme olayıyla ilgili şikayette bulunurken, şikayetler üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar NG Güral Termal Otel'de düğünde toplu zehirlenme olayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar NG Güral Termal Otel'de düğünde toplu zehirlenme olayı - Son Dakika
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