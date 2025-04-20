Ağaç Devrildi, Muhtar Hayatını Kaybetti

Üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti

RİZE - Rize'de ağaç kesimi sırasında bir kişi üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Konak mahallesinde ormanda ağaç kesimi esnasında üzerine ağaç devrilen Rize'nin Pazar ilçesi Derebaşı köyü muhtarı Yalçın Kuloğlu ağır yaralandı. Olay yerinde ağır yaralanan Kuloğlu'na ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ARAF arama kurtarma ekiplerince olay yerinden kurtarılan Kuloğlu Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.