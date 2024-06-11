Ağrı'da 103 Aranan Şahıs Yakalandı

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Ağrı'da çeşitli suçlardan 1-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 103 şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, Mayıs ayı içerisinde çeşitli suçlardan 1-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 103 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçluyla mücadelede kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Valilik açıklamasında, yakalanan şahısların çeşitli suçlardan arandıkları ve haklarında yakalama emri olduğu belirtildi. - AĞRI