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Ağrı'da 170 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 170 adet sikke ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bir çekici araçta 170 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Ağrı\'da 170 adet sikke ele geçirildi
15.12.2023 - 18:35,  Güncelleme: 18:36
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince bir çekici araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 170 adet sikke ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 170 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 170 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika


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