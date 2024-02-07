Ağrı'da Yapılan Kontrollerde 2 Milyon 750 Bin Lira Değerinde Botoks İlacı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da Yapılan Kontrollerde 2 Milyon 750 Bin Lira Değerinde Botoks İlacı Ele Geçirildi

Ağrı\'da Yapılan Kontrollerde 2 Milyon 750 Bin Lira Değerinde Botoks İlacı Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli, Doğubayazıt ilçesi gümrük sahasında bir araçta yaptıkları kontrollerde, piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan bin 100 adet botoks ilacı ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

07.02.2024 11:53
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Ağrı'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan botoks ilacı ele geçirdi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelince, Doğubayazıt ilçesi gümrük sahası içerisindeki bir araçta yapılan kontrollerde piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan bin 100 adet botoks ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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