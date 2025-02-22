Ağrı'da çeşitli suçlardan kaydı bulunan 8 şahıs polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" gibi suçlarla bağlantılı şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Suça karışan 8 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da 8 Suçlu Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
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