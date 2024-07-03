Ağrı'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 240 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Ağrı'da, jandarmanın yaptığı dev uyuşturucu operasyonunda 11 adet çuval içerisine gizlenmiş 240 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri işe Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede arama yaptı. Yapılan aramada dorse içerisinde yük olarak bulunan 11 adet çuval içerisine gizlenmiş toplam ağırlığı 240 kilogram olan eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI