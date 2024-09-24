Ağrı'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde Diyadin ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?