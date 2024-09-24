Ağrı\'da Firari Yakalandı

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucu Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda firari şahsın yakalandığı belirtildi.
Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI
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