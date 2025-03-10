Ağrı'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Ağrı'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

AĞRI - Ağrı'da, Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Mustafa Koç; asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

Ağrı'da güvenliğin sağlanması için tüm birimlerin sahada olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Şubat ayında ilimizde Kasten yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişilerin huzur ve sükünunu bozma, Konut dokunulmazlığını ihlal gibi "Kişilere Karşı İşlenen" suçlarda, 2024 yılı Şubat ayında 194 olay yaşanmışken, 2025 yılı Şubat ayında bu sayı 164'e düşmüş ve yaşanan olay sayısında yüzde 16 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Kişilere Karşı İşlenen suçların yüzde 96'sı aydınlatılmıştır. Ayrıca Dolandırıcılık, Yağma, Hırsızlık gibi "Mal Varlığına Karşı İşlenen" suçlarda ise, 2024 yılı Şubat ayında 38 olay yaşanmışken, 2025 yılı Şubat ayında bu sayı 31'e düşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında bir azalışmeydana gelmiştir. Mal Varlığına Karşı İşlenen suçların ise yüzde 84' ü aydınlatılmıştır. Kişilere ve Mal Varlığına yönelik aranması devam eden 203 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 203 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu tacirlerinin Avrupa piyasalarına ulaşmak için Türkiye'yi transit geçiş güzergahı haline getirmek istediklerini ancak buna fırsat vermeyeceklerini söyleyen Vali Koç, "2025 yılı Şubat ayında 20 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş, 72 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 22 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 17'situtuklanmıştır. Bu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler 3.830 gram metamfetamin, 290 gram esrar, 1 gram eroin, 35 gram skunk,1 gram afyon sakızı,30 gram bonzai,387 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" dedi.

Yine uyuşturucu gibi kaçakçılık konusunda da sınır ili olma nedeniyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Vali Mustafa Koç teröre de geçit vermediklerini vurgulayarak, "2025 yılı Şubat ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 42 kaçakçılık olayına müdahale edilmiş olup, bu kapsamda yapılan operasyonlarda 1 yerel kaçakçılık çetesi çökertilmiştir. Ruhsatsız Silah ve Silah Kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 38 silah ele geçirilmiş, 58 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede vatandaşlarımızdan beklentilerimiz: kaçak ürün kullanmaktan kaçınmaları ve yasal ticareti desteklemeleridir. Valiliğimiz, güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve halkımızın desteğiyle, kaçakçılık ve organize suçlara karşı kararlılıkla mücadeleye devam edecektir." şeklinde konuştu.

Ağrı'nın stratejik konumundan dolayı göçmen akışının yoğun olduğunu belirten Vali Mustafa Koç, göçle mücadele noktasında da etkin bir mücadele ile başarı elde ettiklerini vurgulayarak," Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı hem ulusal güvenliğimizi tehdit eden hem de kamu düzenini bozan ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağrı, coğrafi konumu nedeniyle yasa dışı geçişlerin önlenmesinde kritik bir noktada yer almakta olup, bu tehditle mücadelede kapsamlı ve kararlı bir çalışma yürütülmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda, güvenlik birimlerimizin özverili çalışmalarıyla yasa dışı göçmen hareketliliğine karşı önleyici tedbirler alınmakta ve suç organizasyonlarına karşı etkili operasyonlar düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılı Şubat ayında 33 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 10 şahıs tutuklanmış, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 481 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ayrıca, ilimizde 6 adet Mobil Göç Noktası bulunmakta olup, 340 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 6 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak, ilimizde geçici koruma altında 827 Suriye uyruklu göçmen bulunmaktadır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini korumak adına hep birlikte hareket etmenin önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda; İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığına karşı duyarlı olalım, yasa dışı faaliyetlere göz yummayalım. Ülkemizin huzur ve güvenliği için alınan önlemlere destek verelim. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadele, halkımızın desteği ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verdi.