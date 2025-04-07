Kayıp başvurusu yapılan genç kız bulundu - Son Dakika
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Kayıp başvurusu yapılan genç kız bulundu

Kayıp başvurusu yapılan genç kız bulundu

Ağrı'da bir aile 6 Nisan 2025 tarihinde Şehit Halis Çınar Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak, 2005 doğumlu olan Nazar'ın kaybolduğunu bildirdi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı hareketi sonucu genç, aynı gün saat 23.40 sıralarında bulundu.

07.04.2025 11:34
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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Nisan 2025 tarihinde Murat Mahallesi'nde bulunan Şehit Halis Çınar Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran ailenin, 2005 doğumlu Nazar Eslemnaz T. isimli bireyin kaybolduğunu bildirdiği belirtildi.

GECE YARISI BULUNDU

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, "Yürütülen çalışmalar neticesinde, kayıp başvurusunda bulunulan Nazar Eslemnaz T. isimli şahsa 06 Nisan 2025 günü saat 23.40 sıralarında ulaşılmıştır." denildi.

Şahısla yapılan görüşmede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "18 yaşından büyük olması nedeniyle şahsın kendi isteğiyle kayıp kaydı kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp başvurusu yapılan genç kız bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    kötü haber gelmemesi sevindirici. 1 0 Yanıtla
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