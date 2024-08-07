Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını inceledi - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını inceledi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını inceledi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, emniyet teşkilatının alt yapısını güçlendirmeye yönelik olarak hayata geçirilen proje kapsamında, yeni hizmet binasının inşaatını yerinde inceledi. Yeni binanın kapalı otopark ve TOMA binası gibi önemli birimleri de içereceği belirtildi.

07.08.2024 17:18
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Koç, emniyet teşkilatının alt yapısını güçlendirmeye yönelik olarak hayata geçirilen proje kapsamında, 22 bin 983 metrekare kapalı, 18 bin 348 metrekare açık alana sahip olacak olan yeni binanın inşaatını yerinde inceledi. Kapalı otopark ve TOMA binası gibi önemli birimlerin de yer alacağı yeni hizmet binası hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Koç, projenin önemine vurgu yaptı. Koç, "Yeni hizmet binasıyla birlikte emniyet teşkilatımızın hizmet kalitesi daha da artacak. Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz çalışan emniyet mensuplarımıza daha iyi çalışma koşulları sunmak bizim görevimizdir." dedi.

İncelemelere İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci de katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını inceledi - Son Dakika

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